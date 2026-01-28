Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, что делает его счастливым - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/tramp-2070666750.html
Трамп рассказал, что делает его счастливым
Трамп рассказал, что делает его счастливым - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп рассказал, что делает его счастливым
Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас "десятки миллионов жизней" своими миротворческими усилиями. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T01:24:00+03:00
2026-01-28T01:24:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_237f89042cf570c6330d293c672bdc3d.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070664631.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034670084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_69992f6fae0f64785b8370eec1c2293b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Трамп рассказал, что делает его счастливым

Трамп заявил, что счастлив от осознания, что спас десятки миллионов жизней

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас "десятки миллионов жизней" своими миротворческими усилиями.
"Мы завершили восемь войн и спасли десятки миллионов жизней. Я счастлив от этого", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Глава Белого дома также выразил благодарность ведущему за ремарку о том, что такими достижениями стоит гордиться.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп оценил успехи Рубио на посту госсекретаря
00:57
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала