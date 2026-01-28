https://ria.ru/20260128/tramp-2070666750.html
Трамп рассказал, что делает его счастливым
Трамп рассказал, что делает его счастливым - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп рассказал, что делает его счастливым
Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает чувство счастья, осознавая, что спас "десятки миллионов жизней" своими миротворческими усилиями. РИА Новости, 28.01.2026
Трамп рассказал, что делает его счастливым
