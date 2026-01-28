Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой
01:20 28.01.2026
Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой
Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает беспорядки в Миннесоте шумихой, призванной отвлечь внимание от мошенничества властей штата на сумму более 19... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сша
миннеаполис
миннесота
дональд трамп
сша
миннеаполис
миннесота
в мире, сша, миннеаполис, миннесота, дональд трамп
В мире, США, Миннеаполис, Миннесота, Дональд Трамп
Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой

Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой, которая отвлекает от мошенничества

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает беспорядки в Миннесоте шумихой, призванной отвлечь внимание от мошенничества властей штата на сумму более 19 миллиардов долларов.
"Это шумиха. Я с самого начала говорил, что это отвлекающий маневр... Сотни наших бухгалтеров проверяют все, что происходит, и мы обнаруживаем один случай мошенничества за другим. Мы говорим о 19 миллиардах долларов, и, вероятно, это минимальная цифра", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп прокомментировал действия силовиков в Миннесоте
00:35
При этом он назвал ситуацию в Миннесоте единственным, что омрачает достижения его нынешней администрации.
"Но это, как я считаю, легко решить", - добавил президент.
В Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции (ICE). На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг данного случая и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Администрация США изучает обстоятельства стрельбы в Миннесоте
26 января, 22:23
 
В миреСШАМиннеаполисМиннесотаДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
