Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его администрации в экономику страны поступают инвестиции в 18 триллионов долларов. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:58:00+03:00
2026-01-28T00:58:00+03:00
2026-01-28T01:07:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США
Трамп: США заключили рекордные сделки по инвестициям на 18 триллионов долларов