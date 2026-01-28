https://ria.ru/20260128/tramp-2070664631.html
Трамп оценил успехи Рубио на посту госсекретаря
Президент США Дональд Трамп оценил работу госсекретаря Марко Рубио, сказав, что тот войдет в историю как лучший госсекретарь. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:57:00+03:00
в мире
сша
майами
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg
сша
майами
2026
В мире, США, Майами, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп заявил, что Рубио войдет в историю как лучший госсекретарь