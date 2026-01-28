Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил успехи Рубио на посту госсекретаря - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/tramp-2070664631.html
Трамп оценил успехи Рубио на посту госсекретаря
Трамп оценил успехи Рубио на посту госсекретаря - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп оценил успехи Рубио на посту госсекретаря
Президент США Дональд Трамп оценил работу госсекретаря Марко Рубио, сказав, что тот войдет в историю как лучший госсекретарь. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:57:00+03:00
2026-01-28T00:57:00+03:00
в мире
сша
майами
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_0:0:4601:2588_1920x0_80_0_0_8640f02956a05abd970145e5e04c7671.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069571470.html
сша
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153347/49/1533474985_213:0:4601:3291_1920x0_80_0_0_ceff580c03f2fa0e997aaaadbd015602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, майами, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Майами, Дональд Трамп, Марко Рубио
Трамп оценил успехи Рубио на посту госсекретаря

Трамп заявил, что Рубио войдет в историю как лучший госсекретарь

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил работу госсекретаря Марко Рубио, сказав, что тот войдет в историю как лучший госсекретарь.
"Я могу сказать вам, что он крепкий орешек. Он войдет в историю как лучший государственный секретарь, который у нас когда-либо был", - рассказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Рубио вошел в состав "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа, а также будет назначен руководителем инициативы по проведению Всемирной выставки 2035 года в Майами. Помимо этого и роли госсекретаря, он выполняет работу в качестве советника Трампа по национальной безопасности.
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп готов к взаимодействию с кем угодно в интересах мира, заявил Рубио
22 января, 13:57
 
В миреСШАМайамиДональд ТрампМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала