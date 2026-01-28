Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил перспективы завершения украинского конфликта
00:53 28.01.2026 (обновлено: 01:06 28.01.2026)
Трамп оценил перспективы завершения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп в среду снова выразил уверенность, что США смогут достичь урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Трамп оценил перспективы завершения украинского конфликта

Трамп выразил уверенность, что США смогут достичь урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду снова выразил уверенность, что США смогут достичь урегулирования конфликта на Украине.
"Кстати говоря о России и Украине, я думаю, мы и с этим справимся, но мы положили конец восьми войнам", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В минувшую субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф позже объявил, что РФ, США и Украина договорились продолжить переговоры на этой неделе в Абу-Даби. Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что переговоры могут возобновиться в предстоящее воскресенье.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
