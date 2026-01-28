Трамп оценил риски потери республиканцами конгресса

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что его беспокоит вероятность утраты Республиканской партией контроля над конгрессом на предстоящих промежуточных выборах, и добавил, что не понимает, почему партия победившего на президентских выборах кандидата проигрывает промежуточные выборы.
"Никто не может объяснить, почему. Даже когда у нас был потрясающий год, рекордный во всех отношениях, никто не может это объяснить. Даже президенты, будь то республиканцы или демократы, когда выигрывают, это не имеет значения - они, кажется, проигрывают промежуточные выборы. Вот единственное, о чем я беспокоюсь", - сказал американский лидер в интервью Fox News.
Ранее Трамп, говоря о промежуточных выборах, заявил, что добился многого и, "если подумать", они и не нужны. В начале января он заявлял, что в возможном будущем проигрыше республиканцев на выборах в конгресс виновата "чертовщина в умах" американцев.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября.