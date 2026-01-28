Трамп оценил риски потери республиканцами конгресса

"Никто не может объяснить, почему. Даже когда у нас был потрясающий год, рекордный во всех отношениях, никто не может это объяснить. Даже президенты, будь то республиканцы или демократы, когда выигрывают, это не имеет значения - они, кажется, проигрывают промежуточные выборы. Вот единственное, о чем я беспокоюсь", - сказал американский лидер в интервью Fox News.