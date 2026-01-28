Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил риски потери республиканцами конгресса - РИА Новости, 28.01.2026
00:50 28.01.2026
Трамп оценил риски потери республиканцами конгресса
Трамп оценил риски потери республиканцами конгресса - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп оценил риски потери республиканцами конгресса
Президент Дональд Трамп заявил, что его беспокоит вероятность утраты Республиканской партией контроля над конгрессом на предстоящих промежуточных выборах, и... РИА Новости, 28.01.2026
Трамп оценил риски потери республиканцами конгресса

Трамп заявил, что тревожится из-за возможной потери республиканцами конгресса

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что его беспокоит вероятность утраты Республиканской партией контроля над конгрессом на предстоящих промежуточных выборах, и добавил, что не понимает, почему партия победившего на президентских выборах кандидата проигрывает промежуточные выборы.
"Никто не может объяснить, почему. Даже когда у нас был потрясающий год, рекордный во всех отношениях, никто не может это объяснить. Даже президенты, будь то республиканцы или демократы, когда выигрывают, это не имеет значения - они, кажется, проигрывают промежуточные выборы. Вот единственное, о чем я беспокоюсь", - сказал американский лидер в интервью Fox News.
Ранее Трамп, говоря о промежуточных выборах, заявил, что добился многого и, "если подумать", они и не нужны. В начале января он заявлял, что в возможном будущем проигрыше республиканцев на выборах в конгресс виновата "чертовщина в умах" американцев.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября.
