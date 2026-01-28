https://ria.ru/20260128/tramp-2070663487.html
Трамп рассказал, что ему нравится больше сделок
Трамп рассказал, что ему нравится больше сделок - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп рассказал, что ему нравится больше сделок
Президент США Дональд Трамп признался, что любит выступать на митингах больше, чем заключать сделки. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:44:00+03:00
2026-01-28T00:44:00+03:00
2026-01-28T00:44:00+03:00
в мире
айова
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070663274.html
айова
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айова, сша, дональд трамп
В мире, Айова, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, что ему нравится больше сделок
Трамп заявил, что любит выступать на митингах больше, чем заключать сделки
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп признался
, что любит выступать на митингах больше, чем заключать сделки.
"Думаю, мне больше нравятся митинги", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Американский лидер добавил, что "сделки - это весело". "И мы заключаем много сделок", - сказал Трамп.
Американский лидер прибыл в штат Айова, чтобы выступить на митинге в поддержку республиканцев на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс. Исторически на них побеждает оппозиционная партия. Республиканцы в Айове в ноябре должны отстоять место в сенате, под вопросом несколько мандатов в палату представителей. В штате пройдут выборы губернатора.