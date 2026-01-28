Трамп рассказал, что ему нравится больше сделок

Американский лидер добавил, что "сделки - это весело". "И мы заключаем много сделок", - сказал Трамп.

Американский лидер прибыл в штат Айова, чтобы выступить на митинге в поддержку республиканцев на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс. Исторически на них побеждает оппозиционная партия. Республиканцы в Айове в ноябре должны отстоять место в сенате, под вопросом несколько мандатов в палату представителей. В штате пройдут выборы губернатора.