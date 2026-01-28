Рейтинг@Mail.ru
00:44 28.01.2026
Трамп рассказал, что ему нравится больше сделок
Президент США Дональд Трамп признался, что любит выступать на митингах больше, чем заключать сделки.
в мире, айова, сша, дональд трамп
В мире, Айова, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что любит выступать на митингах больше, чем заключать сделки

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что любит выступать на митингах больше, чем заключать сделки.
"Думаю, мне больше нравятся митинги", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Американский лидер добавил, что "сделки - это весело". "И мы заключаем много сделок", - сказал Трамп.
Американский лидер прибыл в штат Айова, чтобы выступить на митинге в поддержку республиканцев на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс. Исторически на них побеждает оппозиционная партия. Республиканцы в Айове в ноябре должны отстоять место в сенате, под вопросом несколько мандатов в палату представителей. В штате пройдут выборы губернатора.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп заявил, что найдет замену пошлинам в случае их отмены судом
