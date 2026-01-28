Рейтинг@Mail.ru
00:39 28.01.2026
Президент США Дональд Трамп заявил, что найдет замену пошлинам против торговых партнеров в случае их отмены Верховным судом страны. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что найдет замену пошлинам в случае их отмены судом

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что найдет замену пошлинам против торговых партнеров в случае их отмены Верховным судом страны.
"Мы найдем какой-то другой способ делать то же самое. Только не такой удобный", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп прокомментировал действия силовиков в Миннесоте
00:35
 
