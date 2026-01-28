https://ria.ru/20260128/tramp-2070663274.html
Трамп заявил, что найдет замену пошлинам в случае их отмены судом
Президент США Дональд Трамп заявил, что найдет замену пошлинам против торговых партнеров в случае их отмены Верховным судом страны. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:39:00+03:00
2026-01-28T00:39:00+03:00
2026-01-28T00:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
2026
