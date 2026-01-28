Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил доход США от введенных пошлин
00:37 28.01.2026 (обновлено: 00:41 28.01.2026)
Трамп оценил доход США от введенных пошлин
Трамп оценил доход США от введенных пошлин - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп оценил доход США от введенных пошлин
США уже получили 600 миллиардов долларов за счет введенных импортных пошлин на товары из других стран, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:37:00+03:00
2026-01-28T00:41:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
https://ria.ru/20260128/tramp-2070662812.html
сша
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
Трамп оценил доход США от введенных пошлин

Трамп: США получили 600 млрд долларов от введенных пошлин против других стран

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. США уже получили 600 миллиардов долларов за счет введенных импортных пошлин на товары из других стран, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Пошлины были незаменимы для достижения успеха. Мы собрали 600 миллиардов долларов в виде пошлин", - заявил американский лидер в интервью для Fox News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп заявил, что ждет попытку импичмента со стороны демократов
