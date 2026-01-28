https://ria.ru/20260128/tramp-2070663034.html
Трамп оценил доход США от введенных пошлин
Трамп оценил доход США от введенных пошлин
США уже получили 600 миллиардов долларов за счет введенных импортных пошлин на товары из других стран, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:37:00+03:00
2026-01-28T00:37:00+03:00
2026-01-28T00:41:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070645255_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c9f79d49cf0cfd9fbab2e9b20fd599ff.jpg
