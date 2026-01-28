https://ria.ru/20260128/tramp-2070662943.html
Трамп прокомментировал действия силовиков в Миннесоте
Президент США Дональд Трамп на фоне критики признал возможно неуместными действия командира пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннесоте, где силовики... РИА Новости, 28.01.2026
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп на фоне критики признал
возможно неуместными действия командира пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннесоте, где силовики дважды стреляли в гражданских.
Ранее помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин опровергла информацию о том, что Бовино был отстранен от своих обязанностей.
"Все в этом зале, у кого есть бизнес, знают: иногда приходится вносить небольшие изменения. Бовино - очень хорош, но он довольно эксцентричный человек. В некоторых случаях это хорошо. Возможно, что в данном случае - нет", - сказал Трамп
в интервью телеканалу Fox News.
Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.