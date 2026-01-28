Трамп прокомментировал действия силовиков в Миннесоте

Ранее помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин опровергла информацию о том, что Бовино был отстранен от своих обязанностей.

Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов - в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.