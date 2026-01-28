Трамп заявил, что ждет попытку импичмента со стороны демократов

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью каналу Президент США Дональд Трамп заявил в интервью каналу Fox News , что ждет попытку импичмента со стороны демократов в случае поражения однопартийцев на выборах в конгресс в 2026 году.

"Они скажут: он поехал в Айову и несправедливо разговаривал с людьми, хотя ему нельзя этого делать, давайте объявим ему импичмент", — сказал Трамп

Хозяин Белого дома добавил, что его беспокоит вероятность утраты Республиканской партией контроля над конгрессом. По словам президента, он не понимает, почему партия победившего на президентских выборах кандидата проигрывает промежуточные выборы.

Накануне Трамп в интервью радиостанции WABC признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом по итогам промежуточных выборов в 2026 году. Выборы обе палаты конгресса состоятся 3 ноября.

Другие заявления президента США:

— действия командира пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннесоте, где силовики дважды стреляли в гражданских, возможно, были неуместными, в работу патруля внесут "небольшие изменения";

— благодаря его администрации в американскую экономику поступают инвестиции в 18 триллионов долларов;

— США уже получили 600 миллиардов долларов за счет введенных импортных пошлин на товары из других стран;

— в случае отмены пошлин Верховным судом им найдут замену;

— США при президенте Джо Байдене наводнили убийцы, сумасшедшие и наркоторговцы;

— Вашингтон сможет добиться урегулирования конфликта на Украине;