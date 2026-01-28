Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что ждет попытку импичмента со стороны демократов - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 28.01.2026 (обновлено: 00:52 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/tramp-2070662812.html
Трамп заявил, что ждет попытку импичмента со стороны демократов
Трамп заявил, что ждет попытку импичмента со стороны демократов - РИА Новости, 28.01.2026
Трамп заявил, что ждет попытку импичмента со стороны демократов
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью каналу Fox News, что ждет попытку импичмента со стороны демократов в случае поражения однопартийцев на выборах в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:33:00+03:00
2026-01-28T00:52:00+03:00
в мире
сша
айова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
https://ria.ru/20260127/ssha-2070660458.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070663487.html
сша
айова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, айова, дональд трамп
В мире, США, Айова, Дональд Трамп
Трамп заявил, что ждет попытку импичмента со стороны демократов

Трамп заявил, что ждет попытку импичмента от демократов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью каналу Fox News, что ждет попытку импичмента со стороны демократов в случае поражения однопартийцев на выборах в конгресс в 2026 году.
"Они скажут: он поехал в Айову и несправедливо разговаривал с людьми, хотя ему нельзя этого делать, давайте объявим ему импичмент", — сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Куба очень близка к краху, заявил Трамп
Вчера, 23:52
Хозяин Белого дома добавил, что его беспокоит вероятность утраты Республиканской партией контроля над конгрессом. По словам президента, он не понимает, почему партия победившего на президентских выборах кандидата проигрывает промежуточные выборы.

Накануне Трамп в интервью радиостанции WABC признал риск потери республиканцами контроля над конгрессом по итогам промежуточных выборов в 2026 году. Выборы обе палаты конгресса состоятся 3 ноября.

Другие заявления президента США:
— действия командира пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннесоте, где силовики дважды стреляли в гражданских, возможно, были неуместными, в работу патруля внесут "небольшие изменения";
— благодаря его администрации в американскую экономику поступают инвестиции в 18 триллионов долларов;
— США уже получили 600 миллиардов долларов за счет введенных импортных пошлин на товары из других стран;
— в случае отмены пошлин Верховным судом им найдут замену;
— США при президенте Джо Байдене наводнили убийцы, сумасшедшие и наркоторговцы;
— Вашингтон сможет добиться урегулирования конфликта на Украине;
— Марко Рубио является лучшим госсекретарем в истории США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп рассказал, что ему нравится больше сделок
00:44
 
В миреСШААйоваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала