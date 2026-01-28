Трамп пригрозил Ираку прекращением помощи

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.

В понедельник крупнейшая парламентская коалиция шиитских партий - Иракский координационный совет - начала консультации о распределении министерских портфелей в будущем правительстве Ирака после выдвижения кандидатуры аль-Малики на пост главы правительства, сообщил информационному агентству Shafaq News депутат Микдад аль-Хафаджи.