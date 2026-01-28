Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Ираку прекращением помощи - РИА Новости, 28.01.2026
00:02 28.01.2026
Трамп пригрозил Ираку прекращением помощи
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
ирак
сша
нури аль-малики
дональд трамп
фуад хусейн
ирак
сша
в мире, ирак, сша, нури аль-малики, дональд трамп, фуад хусейн
В мире, Ирак, США, Нури аль-Малики, Дональд Трамп, Фуад Хусейн
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.
"До меня доходят слухи, что великая страна Ирак может совершить очень плохой выбор, вновь назначив Нури аль-Малики премьер-министром. В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова. Из-за его безумной политики и идеологии, если он будет избран, Соединенные Штаты Америки больше не будут помогать Ираку", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Без помощи США у Ирака, по мнению американского лидера, ноль шансов на успех и процветание.
В понедельник крупнейшая парламентская коалиция шиитских партий - Иракский координационный совет - начала консультации о распределении министерских портфелей в будущем правительстве Ирака после выдвижения кандидатуры аль-Малики на пост главы правительства, сообщил информационному агентству Shafaq News депутат Микдад аль-Хафаджи.
Президент Ирака избирается из числа курдских кандидатов, выдвинутых Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК). ДПК выдвинула своим кандидатом Фуада Хусейна, а ПСК - Низара Амеди.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
FT: США настаивают на формировании правительства Ирака без проиранских сил
23 января, 18:09
 
