Трамп пригрозил Ираку прекращением помощи

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку прекращением американской помощи в случае возвращения Нури аль-Малики на пост премьер-министра страны.
"До меня доходят слухи, что великая страна Ирак может совершить очень плохой выбор, вновь назначив Нури аль-Малики премьер-министром. В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова. Из-за его безумной политики и идеологии, если он будет избран, Соединенные Штаты Америки больше не будут помогать Ираку", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Без помощи США у Ирака, по мнению американского лидера, ноль шансов на успех и процветание.
В понедельник крупнейшая парламентская коалиция шиитских партий - Иракский координационный совет - начала консультации о распределении министерских портфелей в будущем правительстве Ирака после выдвижения кандидатуры аль-Малики на пост главы правительства, сообщил информационному агентству Shafaq News депутат Микдад аль-Хафаджи.
Президент Ирака избирается из числа курдских кандидатов, выдвинутых Демократической партией Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК). ДПК выдвинула своим кандидатом Фуада Хусейна, а ПСК - Низара Амеди.