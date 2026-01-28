Трамп снова переиграл "глубинное государство"

Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне кризиса вокруг Гренландии давние противники Трампа перешли в атаку. В ход пустили даже самое страшное оружие — импичмент. Правда, конгрессмены, желающие сместить президента, не учли одну важную деталь.

"Худшая идея"

Американские СМИ вовсю обсуждают опубликованную телеканалом CNN и агентством Reuters информацию о том, что несколько конгрессменов хотят протащить голосование об импичменте. Хотя и с оговоркой: "В случае, если глава государства решится на завоевание датской территории".

Пресса не приводит имена парламентариев, но, очевидно, речь идет об однопартийцах Трампа. Тех, кто осмелились публично ему перечить, можно пересчитать по пальцам.

"Ему нужно понимать: выход из ситуации — это осознание того, что республиканцы этого не потерпят и ему придется отступить, — высказался видный республиканец Дон Бэкон. — Он ненавидит, когда ему говорят нет. Однако в данном случае, я думаю, республиканцы должны быть твердыми".

Саму идею присоединения острова он назвал "худшей". И, по сути, дословно процитировал давних противников Трампа — демократов. Те критикуют президента вообще по любому поводу.

А вот беспокойство "слонов" (неофициальное название сторонников Республиканской партии) именно сейчас объясняют так: на 3 ноября намечены промежуточные выборы в конгресс. И местным законодателям совсем не хотелось бы, чтобы амбициозный глава государства обрушил им все ставки.

Повышение ставок

В итоге конгрессмены от обеих партий решили объединиться: 30 января они отправятся в Копенгаген для встречи с представителями правительств Дании и Гренландии, чтобы "подчеркнуть более чем 200-летнюю дружбу между Соединенными Штатами и Королевством Дания". Законодатели надеются снизить накал.

Вместе с тем сам президент уже попытался перехватить их повестку: обозначил на форуме в Давосе, что открыт к диалогу. Силовой вариант однозначно отринул, явно настаивая именно на покупке острова.

Но и этот вариант не устраивает конгрессменов. Как пишет американская пресса, их беспокоит не сам факт присоединения датской территории, а то, что Трамп может это осуществить без их одобрения.

Формально конгресс вправе "предъявить" ему нарушение субординации. Такие вопросы, как объявление войны или взятие под контроль чужих земель, решаются не президентскими указами.

К тому же Трамп, по сути, создал прецедент: вялотекущий конфликт с Венесуэлой, в который сенаторы грозились вмешаться, он разрешил одной операцией без санкции парламента.

Что дальше?

То есть у законодателей связаны руки. Наверное, из-за этого и пошли в ход сообщения про импичмент. Но авторы вброса, видимо, забыли важную деталь: Трампу, как говорится, не привыкать.

Только за предыдущий срок на посту он пережил уже два процесса, грозящих отставкой.

Первое расследование было откровенно хлипким: его пытались обвинить в том, что он якобы давил на украинские власти с целью опорочить будущего (на тот момент) соперника — Джо Байдена. Затея с импичментом ожидаемо провалилась: видимо, даже инициировавшие расследование демократы поняли, что зря все затеяли.

Второе расследование было куда более перспективным: речь шла о штурме Капитолия, а Трампа обвиняли именно в подстрекательстве к агрессивным действиям. Но в этом случае подвели уже сроки — нападение на здание конгресса состоялось незадолго до ухода президента с должности. Со сменой хозяина Овального кабинета все позабылось.

Сейчас оба этих кейса играют Трампу на руку. Даже если группа конгрессменов анонсирует импичмент, глава государства может парировать: это просто традиция его политических противников.

К тому же президент постелил соломки: захват острова он объясняет интересами национальной безопасности. Датская земля регионально относится к Северной Америке, поэтому упрекнуть Трампа будет не в чем. Значит, новую угрозу импичмента он, вероятно, тоже переживет: вменить ему в вину действия, противоречащие интересам страны, едва ли удастся.