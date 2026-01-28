Экс-супруга бизнесмена Товстика просит разделить имущество пополам

Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена. Архивное фото

Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена

© Фото : соцсети Романа Товстика Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Елена Товстик просит Пресненский суд Москвы разделить совместно нажитое имущество с бизнесменом Романом Товстиком пополам, в том числе его компанию, рассказал РИА Новости его адвокат Филипп Рябченко.

Минувшей осенью Елена и Роман Товстик развелись спустя 22 года брака. У пары шестеро детей, трое из которых проживают с матерью.

"Елена Товстик обратилась в Пресненский суд с требованием признать брачный договор недействительным и разделить всё имущество пополам, включая компанию", – рассказал собеседник агентства.

Роман Товстик считает брачный договор законным и справедливым, подчеркнул Рябченко.

"Документ обсуждался сторонами на протяжении нескольких месяцев и был подписан ещё до окончательного расставания", - сказал адвокат.

По его словам, практика заключения брачных договоров незадолго до развода широко распространена в России и в большинстве случаев направлена на упрощение процедуры раздела имущества.

По условиям брачного договора и дополнительных соглашений Елена получила в собственность дом в Подмосковье , недвижимость за границей, единовременную денежную выплату, а также пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно, рассказал Рябченко. Стоимость этого имущества и выплаты, по его словам, составила около одного миллиарда рублей.

Помимо раздела имущества пополам в иске Елена Товстик просит сохранить за ней ежемесячное содержание, квартиру за границей и оставить деньги, которые Роман Товстик выплатил в рамках брачного договора, сообщил адвокат.

При этом юрист не исключил заключение мирового соглашения на основе уже достигнутых договорённостей и с учётом интересов детей.