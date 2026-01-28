https://ria.ru/20260128/tjumen-2070773187.html
Под Тюменью произошла массовая авария с участием трех грузовиков
На трассе под Тюменью столкнулись два большегруза, "Газель Некст" и два легковых автомобиля, водитель одного из большегрузном погиб, пять человек получили... РИА Новости, 28.01.2026
