Под Тюменью произошла массовая авария с участием трех грузовиков
14:35 28.01.2026
Под Тюменью произошла массовая авария с участием трех грузовиков
происшествия, тюмень, тюменская область, volvo ab, audi a8
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Volvo AB, Audi A8
Под Тюменью произошла массовая авария с участием трех грузовиков

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиПоследствия массового ДТП в Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
Последствия массового ДТП в Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 28 янв - РИА Новости. На трассе под Тюменью столкнулись два большегруза, "Газель Некст" и два легковых автомобиля, водитель одного из большегрузном погиб, пять человек получили ранения, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Тюменской области.
"На 32-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский произошло массовое ДТП. По предварительным данным, фура Volvo выехала на встречную полосу, по дороге касательно задев "Ладу Гранту". Далее произошло столкновение с большегрузом "Камаз" и Audi A6, после - лобовой удар с автомобилем "Газель Некст", - говорится в сообщении.
Большегруз Volvo съехал в кювет и ударился в дерево. Водитель заблокирован в помятой кабине, его пытаются спасти. Водитель "Камаза" также заблокирован, он погиб. Травмы получили водитель и пассажирка Audi A6, семейная пара и водитель "Газели".
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Приморье ДТП с туристическим автобусом спровоцировало еще ряд аварий
22 января, 16:03
 
Происшествия
 
 
