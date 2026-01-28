Рейтинг@Mail.ru
В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах
28.01.2026
В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах
В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах - РИА Новости, 28.01.2026
В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах
Запрет на использование мобильных телефонов в общеобразовательных школах введут в Швеции осенью, заявила министр образования Симона Мохамссон. РИА Новости, 28.01.2026
2026
В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах

В Швеции осенью введут запрет на использование мобильных телефонов в школах

Смартфон компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запрет на использование мобильных телефонов в общеобразовательных школах введут в Швеции осенью, заявила министр образования Симона Мохамссон.
"Я рада сообщить, что уже после летних каникул во всех школах Швеции будет действовать запрет на мобильные телефоны", – приводит ее слова агентство TT.
Как уточняет агентство, о возможности запрета мобильных телефонов в школах было известно ранее, теперь это предложение представлено в виде проекта закона. Ожидается, что законодательные изменения вступят в силу 1 августа.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Австрии запретили мобильные телефоны в школах
19 марта 2025
 
