В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах
В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах - РИА Новости, 28.01.2026
В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах
28.01.2026

Запрет на использование мобильных телефонов в общеобразовательных школах введут в Швеции осенью, заявила министр образования Симона Мохамссон.
В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах
В Швеции осенью введут запрет на использование мобильных телефонов в школах
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запрет на использование мобильных телефонов в общеобразовательных школах введут в Швеции осенью, заявила министр образования Симона Мохамссон.
"Я рада сообщить, что уже после летних каникул во всех школах Швеции
будет действовать запрет на мобильные телефоны", – приводит ее слова агентство TT.
Как уточняет агентство, о возможности запрета мобильных телефонов в школах было известно ранее, теперь это предложение представлено в виде проекта закона. Ожидается, что законодательные изменения вступят в силу 1 августа.