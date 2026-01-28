В Швеции осенью введут запрет на мобильные телефоны в школах

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Запрет на использование мобильных телефонов в общеобразовательных школах введут в Швеции осенью, заявила министр образования Симона Мохамссон.

Как уточняет агентство, о возможности запрета мобильных телефонов в школах было известно ранее, теперь это предложение представлено в виде проекта закона. Ожидается, что законодательные изменения вступят в силу 1 августа.