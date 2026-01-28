https://ria.ru/20260128/tatarstan-2070694535.html
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 28.01.2026
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
МЧС РФ сообщило о введении режима беспилотной опасности в Татарстане. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T08:58:00+03:00
2026-01-28T08:58:00+03:00
2026-01-28T08:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b211e82fe343f55813160cf39bb9014e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_155:0:1655:1125_1920x0_80_0_0_2352c98da7c21227252e5b79830a789a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Татарстане ввели режим беспилотной опасности
На территории Республики Татарстан ввели режим беспилотной опасности