18:21 28.01.2026
Священник рассказал, как уберечь детей от деструктивных увлечений
Священник рассказал, как уберечь детей от деструктивных увлечений
2026
Священник рассказал, как уберечь детей от деструктивных увлечений

Иерей Лукьянов: воспитание в вере может уберечь детей от деструктивных увлечений

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Родителям, чтобы уберечь детей от деструктивных увлечений, нужно воспитывать их в вере в Бога, а не заслонять его своим авторитетом, посоветовал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.
"Многие боятся рожать детей, потому что они якобы не уследят за детьми, их мыслями, шагами, поступками. Не только за пятью или четырьмя - и за одним ребенком не уследите, потому что он дитя Божие. И мы обязаны познакомить его с Богом, тогда потом, в 12-13 лет, дети поблагодарят нас за связь с тем, кто и есть любовь, кто источник морали", - сказал отец Федор Лукьянов, выступая в Москве на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях.
Он напомнил цитату Дмитрия Менделеева, что образование без воспитания - что меч в руках сумасшедшего.
"Зло не может зайти в человека, если он целостный и понимает, кто он, чей он сын и почему он добр. Почему? Потому что Бог добр. Мы дети доброго Бога. А когда у человека Бога нет, то его страсти становятся его богами… Не стесняйтесь говорить своим детям, что они дети Божии, тогда две трети воспитательного процесса возьмет на себя Господь Бог. Если ребенок знает, что он добр по природе, он не станет наркоманом, не войдет в группу смерти, не станет увлекаться сатанинскими учениями, потому что он понимает, что он счастлив и реализует себя как личность, только соответствуя своей доброй природе", - сказал отец Федор Лукьянов,
По его словам, зачастую родители, в том числе верующие, думают, что могут заменить детям Бога - собой, но рано или поздно дети понимают, что они "обожествили" родителей, когда как в реальности они "не всегда бывают правы, не могут дать счастливую жизнь, или встречу с любимым человеком".
"В церковь их водим, но соединяем ли мы их с Творцом? Учим ли их молиться в радости и в печали? Вешаем ли мы образ Христа около их кроватки?.. В переходный возраст дети фактически мстят нам за нашу ложь, что мы не познакомили их с Отцом Небесным. И тогда уже родители приходят к священникам и говорят, что ребенок снял крест, или стал язычником, или увлекся поклонением какому-то идолу - от компьютерных игр до других увлечений", - заключил священник.
Заголовок открываемого материала