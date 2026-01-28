Священник рассказал, как уберечь детей от деструктивных увлечений

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Родителям, чтобы уберечь детей от деструктивных увлечений, нужно воспитывать их в вере в Бога, а не заслонять его своим авторитетом, посоветовал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов.

"Многие боятся рожать детей, потому что они якобы не уследят за детьми, их мыслями, шагами, поступками. Не только за пятью или четырьмя - и за одним ребенком не уследите, потому что он дитя Божие. И мы обязаны познакомить его с Богом, тогда потом, в 12-13 лет, дети поблагодарят нас за связь с тем, кто и есть любовь, кто источник морали", - сказал отец Федор Лукьянов, выступая в Москве на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях.

Он напомнил цитату Дмитрия Менделеева, что образование без воспитания - что меч в руках сумасшедшего.

"Зло не может зайти в человека, если он целостный и понимает, кто он, чей он сын и почему он добр. Почему? Потому что Бог добр. Мы дети доброго Бога. А когда у человека Бога нет, то его страсти становятся его богами… Не стесняйтесь говорить своим детям, что они дети Божии, тогда две трети воспитательного процесса возьмет на себя Господь Бог. Если ребенок знает, что он добр по природе, он не станет наркоманом, не войдет в группу смерти, не станет увлекаться сатанинскими учениями, потому что он понимает, что он счастлив и реализует себя как личность, только соответствуя своей доброй природе", - сказал отец Федор Лукьянов,

По его словам, зачастую родители, в том числе верующие, думают, что могут заменить детям Бога - собой, но рано или поздно дети понимают, что они "обожествили" родителей, когда как в реальности они "не всегда бывают правы, не могут дать счастливую жизнь, или встречу с любимым человеком".