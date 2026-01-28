Участникам СВО хотят дать право льготного проезда по платным трассам

https://ria.ru/20260128/svo-2070860266.html
2026-01-28T20:49:00+03:00
2026-01-28T20:49:00+03:00
2026-01-28T20:50:00+03:00
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Участников специальной военной операции следует освободить от платы за проезд по платным автомобильным трассам, считает руководитель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.
По словам Резяпова, в стране действуют 14 платных автомобильных трасс, включая М-4 "Дон", по которой регулярно передвигаются добровольцы, военные, а также лица, направляемые в служебные и боевые командировки: для многих этот маршрут безальтернативен, и оплачивать проезд им приходится за свой счет.
"В связи с этим движение "Ветераны России" выступило с инициативой освободить участников спецоперации от платы за проезд по таким автомобильным дорогам", - сказал Резяпов онлайн-изданию NEWS.ru
.
По его мнению, с технической точки зрения ввести такие льготы можно уже сейчас.
"Эта льгота может быть обеспечена через электронное удостоверение ветерана боевых действий", - заключил Резяпов.