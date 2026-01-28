Рейтинг@Mail.ru
Участникам СВО хотят дать право льготного проезда по платным трассам - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
20:49 28.01.2026 (обновлено: 20:50 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/svo-2070860266.html
Участникам СВО хотят дать право льготного проезда по платным трассам
Участникам СВО хотят дать право льготного проезда по платным трассам - РИА Новости, 28.01.2026
Участникам СВО хотят дать право льготного проезда по платным трассам
Участников специальной военной операции следует освободить от платы за проезд по платным автомобильным трассам, считает руководитель движения "Ветераны России"... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:49:00+03:00
2026-01-28T20:50:00+03:00
надежные люди
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/34/1561703472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8238b8092680582dd037b9494d532eb.jpg
https://ria.ru/20260119/dron-2068325153.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/34/1561703472_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e20de6038dfded8bb0550860c9c13bc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Надежные люди, Общество
Участникам СВО хотят дать право льготного проезда по платным трассам

Резяпов предложил ввести льготный проезд по платным трассам для участников СВО

© РИА Новости / Алексей КуденкоПункт взимания платы на трассе
Пункт взимания платы на трассе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пункт взимания платы на трассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Участников специальной военной операции следует освободить от платы за проезд по платным автомобильным трассам, считает руководитель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов.
По словам Резяпова, в стране действуют 14 платных автомобильных трасс, включая М-4 "Дон", по которой регулярно передвигаются добровольцы, военные, а также лица, направляемые в служебные и боевые командировки: для многих этот маршрут безальтернативен, и оплачивать проезд им приходится за свой счет.
"В связи с этим движение "Ветераны России" выступило с инициативой освободить участников спецоперации от платы за проезд по таким автомобильным дорогам", - сказал Резяпов онлайн-изданию NEWS.ru.
По его мнению, с технической точки зрения ввести такие льготы можно уже сейчас.
"Эта льгота может быть обеспечена через электронное удостоверение ветерана боевых действий", - заключил Резяпов.
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Спрос немалый". На что решились ветераны СВО ради фронта
19 января, 08:00
 
Надежные людиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала