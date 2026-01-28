Рейтинг@Mail.ru
"Украинские железные дороги" меняют маршруты близ зоны СВО
18:18 28.01.2026
"Украинские железные дороги" меняют маршруты близ зоны СВО
"Украинские железные дороги" меняют маршруты близ зоны СВО
происшествия
россия, херсонская область , днепр (река), валерий герасимов, украинская железная дорога, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Херсонская область , Днепр (река), Валерий Герасимов, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины, Происшествия
© Fotolia / koi88Железнодорожные пути
Железнодорожные пути. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" меняет маршруты, отменяет ряд рейсов и вводит внеплановые остановки поездов в прифронтовых регионах из-за проблем с безопасностью, сообщила в среду пресс-служба компании.
"Ряд сообщений, в частности, в Харьковской области, временно ограничивается... некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками... на отдельных участках... вводится особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, которые могут повлиять на расписание поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Уточняется, что в первую очередь изменения коснутся рейсов в прифронтовых районах, рейсов в Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольных ВСУ частей Запорожской и Херсонской областей.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Поезд Украинских железных дорог - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине больше полусотни поездов следуют с отставанием от графика
11 января, 17:12
 
Россия Херсонская область Днепр (река) Валерий Герасимов Украинская железная дорога Вооруженные силы Украины Происшествия
 
 
