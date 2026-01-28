Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сами обстреляли Сумы, заявил пленный военнослужащий - РИА Новости, 28.01.2026
03:25 28.01.2026
ВСУ сами обстреляли Сумы, заявил пленный военнослужащий
ВСУ сами обстреляли Сумы, заявил пленный военнослужащий - РИА Новости, 28.01.2026
ВСУ сами обстреляли Сумы, заявил пленный военнослужащий
Пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир сообщил РИА Новости, что во время пребывания его подразделения в Сумах по городу велись обстрелы, источник... РИА Новости, 28.01.2026
в мире, москва, киев, виктория кушнир
В мире, Москва, Киев, Виктория Кушнир
ВСУ сами обстреляли Сумы, заявил пленный военнослужащий

РИА Новости: ВСУ сами могли обстреливать Сумы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым на месте взрыва в Сумах, Украина
Дым на месте взрыва в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым на месте взрыва в Сумах, Украина. Архивное фото
КУРСК, 28 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир сообщил РИА Новости, что во время пребывания его подразделения в Сумах по городу велись обстрелы, источник которых был неочевиден, но указывал на направления, не контролируемые российскими войсками.
"Когда мы были в Сумах, там да, прилетало пару раз. Ну не поймешь чьи, не с вашей стороны. Получается, что с нашей стороны", - заявил Кушнир.
Как ранее заявлял РИА Новости дипломатический источник в Москве, руководство Киева регулярно использует провокации под чужим флагом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
