ВСУ сами обстреляли Сумы, заявил пленный военнослужащий

КУРСК, 28 янв - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир сообщил РИА Новости, что во время пребывания его подразделения в Сумах по городу велись обстрелы, источник которых был неочевиден, но указывал на направления, не контролируемые российскими войсками.