Польский суд отклонил ходатайство защиты Бутягина об отводе судьи

ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Польский суд отклонил ходатайство защиты российского археолога Александра Бутягина об отводе судьи, сообщил РИА Новости представитель адвокатской конторы, которая ведет его дело.

Ранее защита Бутягина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, обнаружив в его действиях признаки предвзятости.

"Окружной суд Варшавы отклонил заявленное ранее ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского. Он продолжит рассматривать дело", - рассказал собеседник агентства.

Представитель стороны защиты отметил, что дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката. Следующее заседание по делу еще не назначено.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.