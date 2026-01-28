Рейтинг@Mail.ru
21:58 28.01.2026 (обновлено: 22:03 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/sud-2070866929.html
Польский суд отклонил ходатайство защиты Бутягина об отводе судьи
варшава
александр бутягин
польша
варшава, александр бутягин, польша
Варшава, Александр Бутягин, Польша
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 янв – РИА Новости. Польский суд отклонил ходатайство защиты российского археолога Александра Бутягина об отводе судьи, сообщил РИА Новости представитель адвокатской конторы, которая ведет его дело.
Ранее защита Бутягина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, обнаружив в его действиях признаки предвзятости.
"Окружной суд Варшавы отклонил заявленное ранее ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского. Он продолжит рассматривать дело", - рассказал собеседник агентства.
Представитель стороны защиты отметил, что дело об отводе судьи рассматривалось без участия адвоката. Следующее заседание по делу еще не назначено.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин в сопровождении польской полиции прибывает в районный суд Варшавы - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Друзья Бутягина рассказали, сколько собрали на правовую помощь археологу
27 января, 22:38
 
ВаршаваАлександр БутягинПольша
 
 
