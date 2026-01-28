Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы по иску Генпрокуратуры

КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, они все вместе проходят ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры РФ к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Да, (арестованы - ред.)", - сообщили агентству в пресс-службе, подтвердив, что арестованы Эльдар и Милана Дорошенко.
Как следует из картотеки судов, им вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов депутатов ГД Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Среди них - дети депутата ГД Эльдар и Милана Дорошенко.
Судебные приставы в рамках иска ранее наложили арест на имущество Вороновского, Дорошенко и Карпенко в качестве обеспечительных мер.
Согласно данным в распоряжении РИА Новости, на Милану и Эльдара Дорошенко зарегистрированы доли в уставных капиталах компаний ООО "Северское ДРСУ", ООО ПКФ "ДТК", ООО "Амра-Лайн". Все эти компании фигурируют в иске ГП как аффилированные с ответчиками (в частности, с Дорошенко) организации, с которыми заключались контракты на дорожные работы. Как следует из исковых материалов, Дорошенко в числе прочих ответчиков пользовался положением Вороновского и тем самым увеличивал прибыльность своих компаний за счет госбюджета.
Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на сращивание власти и бизнеса.
В материалах отмечается, что Вороновский оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский, используя статус, продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.