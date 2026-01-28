Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы по иску Генпрокуратуры

КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Суд арестовал двоих детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко, они все вместе проходят ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры РФ к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Да, (арестованы - ред.)", - сообщили агентству в пресс-службе, подтвердив, что арестованы Эльдар и Милана Дорошенко.

Как следует из картотеки судов, им вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов депутатов ГД Анатолия Вороновского, Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Среди них - дети депутата ГД Эльдар и Милана Дорошенко.

Судебные приставы в рамках иска ранее наложили арест на имущество Вороновского, Дорошенко и Карпенко в качестве обеспечительных мер.

Согласно данным в распоряжении РИА Новости, на Милану и Эльдара Дорошенко зарегистрированы доли в уставных капиталах компаний ООО "Северское ДРСУ", ООО ПКФ "ДТК", ООО "Амра-Лайн". Все эти компании фигурируют в иске ГП как аффилированные с ответчиками (в частности, с Дорошенко) организации, с которыми заключались контракты на дорожные работы. Как следует из исковых материалов, Дорошенко в числе прочих ответчиков пользовался положением Вороновского и тем самым увеличивал прибыльность своих компаний за счет госбюджета.

Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Позднее, находясь на должности замгубернатора Краснодарского края Вороновский также нарушал законодательный запрет на сращивание власти и бизнеса.

В материалах отмечается, что Вороновский оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы , Вороновский, используя статус, продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в исковых материалах. Как следует из документов в распоряжении РИА Новости, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.