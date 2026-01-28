Рейтинг@Mail.ru
19:53 28.01.2026
Суд рассмотрит иск ГП к владельцам двух заводов на Кубани в феврале
Суд рассмотрит иск ГП к владельцам двух заводов на Кубани в феврале
Арбитражный суд Краснодарского края назначил заседание по иску Генпрокуратуры к АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям на 12 февраля,... РИА Новости, 28.01.2026
КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края назначил заседание по иску Генпрокуратуры к АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям на 12 февраля, контролирующим два предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", следует из данных картотеки суда.
Генпрокуратура России направила в арбитражный суд Краснодарского края иск к АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям, контролирующим два предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент". Иск поступил в суд 27 января. Предмет и основания исковых требований в картотеке пока не раскрываются. Третьими лицами истец просит привлечь к спору Росимущество, ФАС России, АО "Газметаллпроект", ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент".
Согласно данным картотеки суда, заседание по иску назначено на 12 февраля.
По данным "БИР-Аналитик", московское АО "Газметаллпроект" является управляющей компанией двух цементных заводов, а другое столичное АО "Актуальные инвестиции" - их учредителем. В свою очередь учредителями "Актуальных инвестиций" указаны кипрские компании-ответчики - "Чевре Инвестментс Лимитед" (64,68%) и "Нортокс Инвестменс Лимитед" (34,12%), - а также два неназванных гражданина России.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Суд на Кубани обратил в доход государства коммерческий порт в Туапсе
24 ноября 2025, 19:25
 
