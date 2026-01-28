Суд рассмотрит иск ГП к владельцам двух заводов на Кубани в феврале

КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края назначил заседание по иску Генпрокуратуры к АО "Актуальные инвестиции" и двум кипрским компаниям на 12 февраля, контролирующим два предприятия на Кубани – ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент", следует из данных картотеки суда.

По данным "БИР-Аналитик", московское АО "Газметаллпроект" является управляющей компанией двух цементных заводов, а другое столичное АО "Актуальные инвестиции" - их учредителем. В свою очередь учредителями "Актуальных инвестиций" указаны кипрские компании-ответчики - "Чевре Инвестментс Лимитед" (64,68%) и "Нортокс Инвестменс Лимитед" (34,12%), - а также два неназванных гражданина России.