Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу ГУ МЧС по КБР по делу о взятке

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора Михаила Надежина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.