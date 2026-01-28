Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу ГУ МЧС по КБР по делу о взятке - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/sud-2070826106.html
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу ГУ МЧС по КБР по делу о взятке
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу ГУ МЧС по КБР по делу о взятке - РИА Новости, 28.01.2026
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу ГУ МЧС по КБР по делу о взятке
Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора Михаила Надежина по делу о получении... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:35:00+03:00
2026-01-28T17:35:00+03:00
происшествия
россия
москва
московский городской суд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045316973_0:218:772:652_1920x0_80_0_0_b4f80924fb8e0f697c36fd41a00e9d19.jpg
https://ria.ru/20251212/sud-2061744321.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045316973_0:157:772:736_1920x0_80_0_0_df5e13df21bb47306f1f2a351551a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, московский городской суд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу ГУ МЧС по КБР по делу о взятке

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу ГУ МЧС по КБР Надежина по делу о взятке

© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской РеспубликеМихаил Надежин
Михаил Надежин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Михаил Надежин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майора Михаила Надежина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд 28 января 2026 года оставил без изменения постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Надежина Михаила Владимировича", - рассказали в пресс-службе.
Надежина задержали по подозрению во взяточничестве и этапировали в Москву. В октябре Басманный суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Под стражу также заключили предполагаемого взяткодателя предпринимателя Анзора Ногмова.
Надежин возглавлял ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии с 2014 года. В 2016 году он уже становился фигурантом уголовного дела. Региональное следственное управление СК сообщало, что его подозревали в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере 6,2 миллиона рублей, при заключении госконтракта на разработку автоматизированной системы мониторинга опасных природных (склоновых) процессов. До суда дело не дошло.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Суд продлил арест экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
12 декабря 2025, 19:09
 
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский городской судМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала