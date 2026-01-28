Рейтинг@Mail.ru
Суд ужесточил приговор по делу о ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 28.01.2026
17:32 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/sud-2070823928.html
Суд ужесточил приговор по делу о ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде
Суд ужесточил приговор по делу о ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 28.01.2026
Суд ужесточил приговор по делу о ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде
Белгородский областной суд ужесточил приговор 21-летнему местному жителю по делу о смертельном ДТП с машиной скорой помощи, заменив назначенные ранее... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:32:00+03:00
2026-01-28T17:32:00+03:00
происшествия
белгород
россия
белгородская область
белгородский областной суд
белгород
россия
белгородская область
происшествия, белгород, россия, белгородская область, белгородский областной суд
Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Белгородский областной суд
Суд ужесточил приговор по делу о ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде

БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Белгородский областной суд ужесточил приговор 21-летнему местному жителю по делу о смертельном ДТП с машиной скорой помощи, заменив назначенные ранее принудительные работы на 2 года колонии-поселении, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее приговором Октябрьского районного суда города Белгорода белгородец был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) к принудительным работам на 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года 6 месяцев.
"Сегодня Белгородским областным судом по апелляционному представлению прокурора усилено наказание 21-летнему белгородцу… Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о мягкости назначенного наказания и назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Журбенко погиб в ДТП в Белгороде. Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. На перекрестке с машиной скорой помощи столкнулась иномарка. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась.
Кадры ДТП на трассе М-4 в районе Горячего Ключа на Кубани - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани
26 января, 11:35
 
ПроисшествияБелгородРоссияБелгородская областьБелгородский областной суд
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
