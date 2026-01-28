Суд ужесточил приговор по делу о ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде

БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Белгородский областной суд ужесточил приговор 21-летнему местному жителю по делу о смертельном ДТП с машиной скорой помощи, заменив назначенные ранее принудительные работы на 2 года колонии-поселении, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.