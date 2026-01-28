Суд ужесточил приговор по делу о ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде

БЕЛГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Белгородский областной суд ужесточил приговор 21-летнему местному жителю по делу о смертельном ДТП с машиной скорой помощи, заменив назначенные ранее принудительные работы на 2 года колонии-поселении, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее приговором Октябрьского районного суда города Белгорода белгородец был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) к принудительным работам на 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года 6 месяцев.
"Сегодня Белгородским областным судом по апелляционному представлению прокурора усилено наказание 21-летнему белгородцу… Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора о мягкости назначенного наказания и назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Журбенко погиб в ДТП в Белгороде. Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. На перекрестке с машиной скорой помощи столкнулась иномарка. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась.
