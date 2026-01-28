https://ria.ru/20260128/sud-2070804122.html
Бывший зам ростовского губернатора не признает вину с начала следствия
2026-01-28T16:32:00+03:00
2026-01-28T16:32:00+03:00
2026-01-28T16:32:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Адвокат бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, проходящего по делу о незаконном расходовании бюджетных средств, заявил, что его подзащитный не признает вину с первого дня следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Гончарова, а также бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева
. В зависимости от роли они обвиняются по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
"С первого дня (расследования дела) Гончаров поддерживает принципиальную позицию по невиновности", - заявил адвокат, добавив, что только непризнание вины послужило основанием для меры пресечения в виде содержания под стражей.
По его данным, в отношении Рачаловского и Ванеева в настоящее время действует запрет определенных действий, Горбанева находится под подпиской о невыезде.
По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области
, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, занимающихся производством мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей.