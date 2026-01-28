Рейтинг@Mail.ru
Бывший зам ростовского губернатора не признает вину с начала следствия - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/sud-2070804122.html
Бывший зам ростовского губернатора не признает вину с начала следствия
Бывший зам ростовского губернатора не признает вину с начала следствия - РИА Новости, 28.01.2026
Бывший зам ростовского губернатора не признает вину с начала следствия
Адвокат бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, проходящего по делу о незаконном расходовании бюджетных средств, заявил, что его... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T16:32:00+03:00
2026-01-28T16:32:00+03:00
происшествия
ростовская область
вадим ванеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070799565_0:160:2891:1786_1920x0_80_0_0_eed7d033f79b5035e6107e5d7f3dcf99.jpg
https://ria.ru/20260128/sud-2070787721.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070799565_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_150ae88185c2665a972927880f66f514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, вадим ванеев
Происшествия, Ростовская область, Вадим Ванеев
Бывший зам ростовского губернатора не признает вину с начала следствия

Бывший зам ростовского губернатора Гончаров не признает вину с начала следствия

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров перед началом слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров перед началом слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров перед началом слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Адвокат бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, проходящего по делу о незаконном расходовании бюджетных средств, заявил, что его подзащитный не признает вину с первого дня следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Гончарова, а также бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева. В зависимости от роли они обвиняются по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.
"С первого дня (расследования дела) Гончаров поддерживает принципиальную позицию по невиновности", - заявил адвокат, добавив, что только непризнание вины послужило основанием для меры пресечения в виде содержания под стражей.
По его данным, в отношении Рачаловского и Ванеева в настоящее время действует запрет определенных действий, Горбанева находится под подпиской о невыезде.
По версии следствия, в 2018 году, занимая должности первого замгубернатора Ростовской области, министра сельского хозяйства и продовольствия региона и замминистра, обвиняемые обеспечили получение субсидий группой компаний, занимающихся производством мяса птицы. Выплаты предназначались для возмещения затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, однако финансово-хозяйственное положение организаций не позволяло получить такие меры поддержки. Это повлекло незаконное расходование бюджетных средств в размере свыше 155 миллионов рублей.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Суд обратил имущество экс-замглавы Росавтодора в доход государства
Вчера, 15:32
 
ПроисшествияРостовская областьВадим Ванеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала