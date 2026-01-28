Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров перед началом слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Архивное фото

Бывший зам ростовского губернатора не признает вину с начала следствия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв - РИА Новости. Адвокат бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, проходящего по делу о незаконном расходовании бюджетных средств, заявил, что его подзащитный не признает вину с первого дня следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Гончарова, а также бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева . В зависимости от роли они обвиняются по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

"С первого дня (расследования дела) Гончаров поддерживает принципиальную позицию по невиновности", - заявил адвокат, добавив, что только непризнание вины послужило основанием для меры пресечения в виде содержания под стражей.

По его данным, в отношении Рачаловского и Ванеева в настоящее время действует запрет определенных действий, Горбанева находится под подпиской о невыезде.