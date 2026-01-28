Суд принял иск общественника Бородина к Пугачевой

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы принял к производству иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.