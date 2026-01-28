https://ria.ru/20260128/sud-2070724470.html
Суд принял иск общественника Бородина к Пугачевой
Суд принял иск общественника Бородина к Пугачевой - РИА Новости, 28.01.2026
Суд принял иск общественника Бородина к Пугачевой
Пресненский суд Москвы принял к производству иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле... РИА Новости, 28.01.2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы принял к производству иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в среду суд вынес определения о принятии заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству.
"Назначена беседа на 10.03.2026", - указано в данных суда.
Ранее заявление Бородина столичный суд оставил без движения, так как не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК РФ
).
До этого Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья
, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.