Суд принял иск общественника Бородина к Пугачевой
11:42 28.01.2026 (обновлено: 11:47 28.01.2026)
Суд принял иск общественника Бородина к Пугачевой
алла пугачева
московская область (подмосковье)
россия
алла пугачева, московская область (подмосковье), россия
Алла Пугачева, Московская область (Подмосковье), Россия
Певица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы принял к производству иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в среду суд вынес определения о принятии заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству.
"Назначена беседа на 10.03.2026", - указано в данных суда.
Ранее заявление Бородина столичный суд оставил без движения, так как не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК РФ).
До этого Бородин направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Есть месяц". СМИ раскрыли, какое предупреждение получила Пугачева
26 января, 14:31
 
Алла ПугачеваМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
