Кассация отказала двум предпринимательницам в возврате денег за курсы

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) отказал двум онлайн-предпринимательницам, которые требовали вернуть им по 250 тысяч рублей, заплаченных ими продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж услуг обучения на маркетплейсе, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

ИП Екатерина Писаревская заплатила по договору 250 тысяч рублей аванса, но уже в 2024 году обратилась в суд с иском к своему бизнес-коучу, в котором потребовала вернуть деньги, считая, что услуги ей не были оказаны, а предмет договора не был согласован. Третьим лицом с самостоятельными требованиями на такую же сумму к иску присоединилась ИП Татьяна Щетинина, бизнес-партнер Писаревской.

Арбитражный суд Омской области , изучив доводы сторон и документы, включая переписку в мессенджере более чем на 500 листах, иск в апреле отклонил. Тот факт, пояснил суд, что конечный результат "информационно-консультационной услуги по курсу не соответствовал ожиданиям заказчика, не является основанием для удовлетворения исковых требований".

Кравцова сообщила суду, что оказала заказчицам такие услуги, как "распаковка эксперта, транскрибация распаковки в текст, распаковка желанной целевой аудитории, анализ целевой аудитории… разработка прототипа продуктов и ценообразование… создание сайта дизайнером" и другие.

При этом, по словам ответчицы, участвуя в еженедельных переговорах и встречах, истцы о непредоставлении услуги или предоставлении не той услуги, которую согласовали стороны, не заявляли.