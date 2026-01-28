Кассация отказала двум предпринимательницам в возврате денег за курсы

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) отказал двум онлайн-предпринимательницам, которые требовали вернуть им по 250 тысяч рублей, заплаченных ими продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж услуг обучения на маркетплейсе, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
ИП Екатерина Писаревская заплатила по договору 250 тысяч рублей аванса, но уже в 2024 году обратилась в суд с иском к своему бизнес-коучу, в котором потребовала вернуть деньги, считая, что услуги ей не были оказаны, а предмет договора не был согласован. Третьим лицом с самостоятельными требованиями на такую же сумму к иску присоединилась ИП Татьяна Щетинина, бизнес-партнер Писаревской.
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой
9 июня 2025, 19:37
Арбитражный суд Омской области, изучив доводы сторон и документы, включая переписку в мессенджере более чем на 500 листах, иск в апреле отклонил. Тот факт, пояснил суд, что конечный результат "информационно-консультационной услуги по курсу не соответствовал ожиданиям заказчика, не является основанием для удовлетворения исковых требований".
Кравцова сообщила суду, что оказала заказчицам такие услуги, как "распаковка эксперта, транскрибация распаковки в текст, распаковка желанной целевой аудитории, анализ целевой аудитории… разработка прототипа продуктов и ценообразование… создание сайта дизайнером" и другие.
При этом, по словам ответчицы, участвуя в еженедельных переговорах и встречах, истцы о непредоставлении услуги или предоставлении не той услуги, которую согласовали стороны, не заявляли.
Суд принял во внимание представленную ответчицей выдержку с сайта Писаревской и Щетининой о том, что "за 5 месяцев вышли на оборот 8 000 000 рублей в месяц". Доводы истца и третьего лица, что такой оборот продаж имел место и до заключения договора, суд счел ничем не подтвержденными. Решение в сентябре оставил в силе Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс
5 октября 2025, 08:47