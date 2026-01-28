Рейтинг@Mail.ru
Кассация отказала двум предпринимательницам в возврате денег за курсы - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 28.01.2026 (обновлено: 10:30 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/sud-2070708550.html
Кассация отказала двум предпринимательницам в возврате денег за курсы
Кассация отказала двум предпринимательницам в возврате денег за курсы - РИА Новости, 28.01.2026
Кассация отказала двум предпринимательницам в возврате денег за курсы
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) отказал двум онлайн-предпринимательницам, которые требовали вернуть им по 250 тысяч рублей, заплаченных ими... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:24:00+03:00
2026-01-28T10:30:00+03:00
омская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250609/zaschita-2021874817.html
https://ria.ru/20251005/pisarevskaja-2046459192.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, происшествия
Омская область, Происшествия
Кассация отказала двум предпринимательницам в возврате денег за курсы

Кассация отказала двум предпринимательницам в возврате денег за курсы от коуча

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (Тюмень) отказал двум онлайн-предпринимательницам, которые требовали вернуть им по 250 тысяч рублей, заплаченных ими продюсеру Дарье Кравцовой за курс по организации продаж услуг обучения на маркетплейсе, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
ИП Екатерина Писаревская заплатила по договору 250 тысяч рублей аванса, но уже в 2024 году обратилась в суд с иском к своему бизнес-коучу, в котором потребовала вернуть деньги, считая, что услуги ей не были оказаны, а предмет договора не был согласован. Третьим лицом с самостоятельными требованиями на такую же сумму к иску присоединилась ИП Татьяна Щетинина, бизнес-партнер Писаревской.
Инна Тлиашинова - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Защита обжаловала заочный арест бизнес-коуча Тлиашиновой
9 июня 2025, 19:37
Арбитражный суд Омской области, изучив доводы сторон и документы, включая переписку в мессенджере более чем на 500 листах, иск в апреле отклонил. Тот факт, пояснил суд, что конечный результат "информационно-консультационной услуги по курсу не соответствовал ожиданиям заказчика, не является основанием для удовлетворения исковых требований".
Кравцова сообщила суду, что оказала заказчицам такие услуги, как "распаковка эксперта, транскрибация распаковки в текст, распаковка желанной целевой аудитории, анализ целевой аудитории… разработка прототипа продуктов и ценообразование… создание сайта дизайнером" и другие.
При этом, по словам ответчицы, участвуя в еженедельных переговорах и встречах, истцы о непредоставлении услуги или предоставлении не той услуги, которую согласовали стороны, не заявляли.
Суд принял во внимание представленную ответчицей выдержку с сайта Писаревской и Щетининой о том, что "за 5 месяцев вышли на оборот 8 000 000 рублей в месяц". Доводы истца и третьего лица, что такой оборот продаж имел место и до заключения договора, суд счел ничем не подтвержденными. Решение в сентябре оставил в силе Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Суд - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Бизнесвумен не смогла через суд вернуть деньги за онлайн-курс
5 октября 2025, 08:47
 
Омская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала