КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО
КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО - РИА Новости, 28.01.2026
КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО
Главное управление ракетостроения КНДР во вторник произвело опытную стрельбу из крупнокалиберной РСЗО обновленного типа с новой технологией, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО
КНДР произвела опытную стрельбу из РСЗО с новой технологией