Рейтинг@Mail.ru
КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/strelba-2070661656.html
КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО
КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО - РИА Новости, 28.01.2026
КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО
Главное управление ракетостроения КНДР во вторник произвело опытную стрельбу из крупнокалиберной РСЗО обновленного типа с новой технологией, сообщает... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T00:15:00+03:00
2026-01-28T00:15:00+03:00
в мире
кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724413_0:49:1000:612_1920x0_80_0_0_4d9f8e556253ae9cf90cdaaeb488187c.jpg
https://ria.ru/20260105/kndr-2066412224.html
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949724413_60:0:941:661_1920x0_80_0_0_926f8c177b62242d249764e0017e05a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр
В мире, КНДР
КНДР провела огневые испытания крупнокалиберной РСЗО

КНДР произвела опытную стрельбу из РСЗО с новой технологией

© Фото : KCNAЗапуск северокорейских ракет
Запуск северокорейских ракет - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : KCNA
Запуск северокорейских ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Главное управление ракетостроения КНДР во вторник произвело опытную стрельбу из крупнокалиберной РСЗО обновленного типа с новой технологией, сообщает северокорейская радиостанция "Голос Кореи".
"Главное управление ракетостроения КНДР произвело 27 января опытную стрельбу из крупнокалиберной РСЗО обновленного типа с новой технологией для подтверждения ее эффективности... Четыре снаряда сильно ударили морскую мишень на расстоянии 358,5 километра", - сообщает радио.
Пуск северокорейской ракеты - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет
5 января, 00:23
 
В миреКНДР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала