В Москве стоимость такси на фоне снегопада резко увеличилась

Автомобили во время снегопада в Москве

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Стоимость поездки на такси в некоторых районах Москвы утром в среду выросла в 2-3 раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.

Так, поездка в "Яндекс Go" из района метро "Раменки" до улицы Моховой, стоимость которой в обычное время составляет порядка тысячи рублей, выросла этим утром до 2 900 рублей. А доехать от метро "Юго-Западная" до "Парка культуры" стало вдвое дороже - чуть более двух тысяч рублей.

При этом кнопка в приложении, отвечающая за детализацию цены, отображается красным цветом, означая очень высокий спрос.

"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин… Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится во всплывающем окне в приложении.