В Москве стоимость такси на фоне снегопада резко увеличилась
В Москве стоимость такси на фоне снегопада резко увеличилась - РИА Новости, 28.01.2026
В Москве стоимость такси на фоне снегопада резко увеличилась
Стоимость поездки на такси в некоторых районах Москвы утром в среду выросла в 2-3 раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2026
общество
снегопад в москве
москва
москва
В Москве стоимость такси на фоне снегопада резко увеличилась
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Стоимость поездки на такси в некоторых районах Москвы утром в среду выросла в 2-3 раза на фоне снегопада, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, поездка в "Яндекс Go" из района метро "Раменки" до улицы Моховой, стоимость которой в обычное время составляет порядка тысячи рублей, выросла этим утром до 2 900 рублей. А доехать от метро "Юго-Западная" до "Парка культуры" стало вдвое дороже - чуть более двух тысяч рублей.
При этом кнопка в приложении, отвечающая за детализацию цены, отображается красным цветом, означая очень высокий спрос.
"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин… Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится во всплывающем окне в приложении.
Ранее в среду столичный дептранс рекомендовал москвичам выбирать для поездок по городу общественный транспорт в связи со снегопадом.