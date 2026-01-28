ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75 процентов

Рейтинг@Mail.ru
22:04 28.01.2026 (обновлено: 22:16 28.01.2026)
2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В прошлом году с сентября по декабрь американский центробанк три раза понижал ставку до текущего уровня с 4-4,25%.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
В ноябре и декабре 2024 года ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.
"Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Рост занятости остается низким, а уровень безработицы демонстрирует некоторые признаки стабилизации. Инфляция остается несколько повышенной... Неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой", - говорится в сообщении.
Комитет по открытым рынкам ФРС США отмечает, что продолжает внимательно следить за рисками как для рынка труда, так и для инфляции.
Регулятор продолжит следить за поступающей информацией для определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Участники заседания ФРС США также вновь выразили готовность корректировать ее в случае необходимости.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп еще не принял решение по новому главе ФРС, заявил Бессент
Вчера, 18:45
 
