Рубио рассказал, что требует ЕС по гарантиям безопасности для Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 28.01.2026 (обновлено: 21:16 28.01.2026)
Рубио рассказал, что требует ЕС по гарантиям безопасности для Украины
Рубио рассказал, что требует ЕС по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио рассказал, что требует ЕС по гарантиям безопасности для Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа в рамках гарантий безопасности Украине требует от США обязательств вступить в конфликт, если он случится. РИА Новости, 28.01.2026
Рубио рассказал, что требует ЕС по гарантиям безопасности для Украины

Рубио: ЕС требует от США обязательств вступить в конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа в рамках гарантий безопасности Украине требует от США обязательств вступить в конфликт, если он случится.
"Каждая из продвигаемых европейцами концепций гарантий безопасности требует от США твердых обязательств, которые по сути означали бы потенциальное вовлечение в будущий конфликт", - сказал Рубио на слушаниях в профильном комитете сената.
По его словам, другой обязательной частью предлагается размещение европейских сил на Украине.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос, заявил Рубио
Вчера, 21:07
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Марко Рубио
 
 
