Рубио рассказал, что требует ЕС по гарантиям безопасности для Украины
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа в рамках гарантий безопасности Украине требует от США обязательств вступить в конфликт, если он случится. РИА Новости, 28.01.2026
