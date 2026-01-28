https://ria.ru/20260128/ssha-2070862099.html
Рубио рассказал подробности о новом раунде переговоров по Украине
Рубио рассказал подробности о новом раунде переговоров по Украине - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио рассказал подробности о новом раунде переговоров по Украине
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединится к ним, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Рубио рассказал подробности о новом раунде переговоров по Украине
Рубио: новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним