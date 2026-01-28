Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 28.01.2026
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединится к ним, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Рубио рассказал подробности о новом раунде переговоров по Украине

Рубио: новый раунд переговоров по Украине будет двусторонним

© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Terry Renna
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединится к ним, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Они (Россия и Украина - ред.) собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз - в двустороннем формате. Присутствие США возможно", - сказал Рубио на слушаниях в сенате.
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Уиткофф не будет участвовать в новом раунде переговоров по Украине
