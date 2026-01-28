Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о попытках США сблизить позиции Москвы и Киева по территориям
21:00 28.01.2026
Рубио заявил о попытках США сблизить позиции Москвы и Киева по территориям
Рубио заявил о попытках США сблизить позиции Москвы и Киева по территориям
Соединенные Штаты активно работают над сближением позиций России и Украины по территориальному опросу, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Рубио заявил о попытках США сблизить позиции Москвы и Киева по территориям

Рубио: США пытаются сблизить позиции РФ и Украины по территориальному вопросу

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты активно работают над сближением позиций России и Украины по территориальному опросу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что остается еще один вопрос, о котором вы все знаете, и это территориальный вопрос... и я знаю, что ведется активная работа, направленная на то, чтобы выяснить, можем ли мы согласовать точки зрения обеих сторон по этому вопросу", - сказал Рубио на слушаниях в сенате.
