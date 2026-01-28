https://ria.ru/20260128/ssha-2070861827.html
Рубио заявил о попытках США сблизить позиции Москвы и Киева по территориям
Рубио заявил о попытках США сблизить позиции Москвы и Киева по территориям - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио заявил о попытках США сблизить позиции Москвы и Киева по территориям
Соединенные Штаты активно работают над сближением позиций России и Украины по территориальному опросу, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Рубио заявил о попытках США сблизить позиции Москвы и Киева по территориям
Рубио: США пытаются сблизить позиции РФ и Украины по территориальному вопросу