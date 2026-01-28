Карлсон допустил, что США ждут события, схожие с геноцидом в Руанде

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Американский консервативный журналист Такер Карлсон допустил, что США ждут события, схожие с геноцидом тутси в Руанде, но на этот раз из-за расизма в отношении белого населения, который подстрекают чиновники-демократы.

"Долгосрочная проблема в том, что, если вы подпитываете расовую ненависть и получаете власть, что происходит с теми, кого вы ненавидите? У них могут начаться серьезные проблемы, когда есть опыт ситуации по типу "хуту - тутси", - сказал Карлсон в эфире своего подкаста.

Журналист добавил, что геноцид тутси в Руанде - это мировая история, и США от такого сценария тоже не застрахованы.

Выпуск программы был посвящен ситуации в Миннесоте на фоне протестов против действий иммиграционной полиции США.

В Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.