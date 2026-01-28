https://ria.ru/20260128/ssha-2070860404.html
Карлсон допустил, что США ждут события, схожие с геноцидом в Руанде
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Американский консервативный журналист Такер Карлсон допустил, что США ждут события, схожие с геноцидом тутси в Руанде, но на этот раз из-за расизма в отношении белого населения, который подстрекают чиновники-демократы.
"Долгосрочная проблема в том, что, если вы подпитываете расовую ненависть и получаете власть, что происходит с теми, кого вы ненавидите? У них могут начаться серьезные проблемы, когда есть опыт ситуации по типу "хуту - тутси", - сказал Карлсон в эфире своего подкаста.
Журналист добавил, что геноцид тутси в Руанде - это мировая история, и США от такого сценария тоже не застрахованы.
Выпуск программы был посвящен ситуации в Миннесоте на фоне протестов против действий иммиграционной полиции США.
В Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
В 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.