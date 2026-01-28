https://ria.ru/20260128/ssha-2070859950.html
Рубио рассказал, кто определяет внешнюю политику США
Внешнюю политику США определяет один человек и это президент страны Дональд Трамп, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
сша, марко рубио, дональд трамп, в мире
