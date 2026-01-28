Рейтинг@Mail.ru
20:47 28.01.2026 (обновлено: 20:58 28.01.2026)
Рубио рассказал, кто определяет внешнюю политику США
Внешнюю политику США определяет один человек и это президент страны Дональд Трамп, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
Рубио рассказал, кто определяет внешнюю политику США

© REUTERS / Jessica KoscielniakДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Внешнюю политику США определяет один человек и это президент страны Дональд Трамп, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Ни один человек, кроме президента, не имеет права диктовать нашу внешнюю политику", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Песков оценил методы Трампа во внешней политике
25 января, 12:23
 
