Совет мира не призван заменить ООН, заявил Рубио
Совет мира не призван заменить ООН, заявил Рубио
Совет мира не призван заменить ООН, заявил Рубио
Сформированный США "Совет мира" не имеет цели стать заменой ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио в среду. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:27:00+03:00
2026-01-28T20:27:00+03:00
2026-01-28T20:31:00+03:00
оон
в мире
сша
марко рубио
сша
оон, в мире, сша, марко рубио
ООН, В мире, США, Марко Рубио
