Рейтинг@Mail.ru
Совет мира не призван заменить ООН, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 28.01.2026 (обновлено: 20:31 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/ssha-2070857992.html
Совет мира не призван заменить ООН, заявил Рубио
Совет мира не призван заменить ООН, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Совет мира не призван заменить ООН, заявил Рубио
Сформированный США "Совет мира" не имеет цели стать заменой ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио в среду. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:27:00+03:00
2026-01-28T20:31:00+03:00
оон
в мире
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f7844fa8cfad9bec65dfacf89135fe7.jpg
https://ria.ru/20260128/sovet-2070819301.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578463_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b936f3e2ecd2bf6644f9b2a60acfff3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, сша, марко рубио
ООН, В мире, США, Марко Рубио
Совет мира не призван заменить ООН, заявил Рубио

Рубио: Совет мира не призван заменить ООН

© AP Photo / Markus SchreiberГоссекретарь США Марко Рубио выступает на церемонии подписания устава "Совета мира" на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на церемонии подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на церемонии подписания устава "Совета мира" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Сформированный США "Совет мира" не имеет цели стать заменой ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио в среду.
"Это не замена ООН, но в случае с Газой ООН принесла очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи", - заявил Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.
Президент США Дональд Трамп после подписания устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Участие в Совете мира по Газе подтвердили 27 стран
Вчера, 17:19
 
ООНВ миреСШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала