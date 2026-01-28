https://ria.ru/20260128/ssha-2070857397.html
Рубио сообщил о количестве военного контингента США на Ближнем Востоке
Рубио сообщил о количестве военного контингента США на Ближнем Востоке
В ближневосточном регионе находятся от 30 до 40 тысяч американских военнослужащих, размещённых на восьми–девяти военных базах, сообщил госсекретарь США Марко... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:19:00+03:00
Рубио сообщил о количестве военного контингента США на Ближнем Востоке
