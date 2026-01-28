Рейтинг@Mail.ru
20:14 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ssha-2070857070.html
США считают реальной угрозу ударов Ирана по войскам в регионе, заявил Рубио
в мире, сша, иран, марко рубио
В мире, США, Иран, Марко Рубио
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты считают реальной угрозу ударов Ирана по американским войскам в ближневосточном регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В реальности все они (войска США - ред.) находятся в пределах досягаемости тысяч иранских дронов и баллистических ракет большой и малой дальности, которые угрожают присутствию наших войск", - сказал он на слушаниях в сенате.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Рубио назвал решение Ирана перекрыть Ормузский пролив эскалацией
22 июня 2025, 17:49
 
