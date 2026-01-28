США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты могут нанести превентивный удар в случае угрозы атаки Ирана на американские силы в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Президент всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий", — заявил он во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.

Он выразил надежду на то, что до этого не дойдет, но подчеркнул: Вашингтон считает угрозу иранских ударов реальной, поскольку американские военные базы находятся в пределах досягаемости имеющихся у Тегерана вооружений. Поэтому, по его словам, США рассматривают текущую ситуацию как возможность разместить достаточно сил в регионе, чтобы защититься от "возможной угрозы".

в июне прошлого года , призвав "не допустить повторения" тех событий. Ранее в среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что к Ирану уже направляется армада американских кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Он пригрозил исламской республике еще более разрушительной атакой, чем, призвав "не допустить повторения" тех событий.

По данным телеканала Fox News, в понедельник ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" вошла в зону ответственности Центрального командования США в Индийском океане. В свою очередь, издание Middle East Eye утверждает, что на этой неделе американцы могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих.

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.