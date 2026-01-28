Рейтинг@Mail.ru
США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 28.01.2026 (обновлено: 21:00 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/ssha-2070856523.html
США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану, заявил Рубио
США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану, заявил Рубио
Соединенные Штаты могут нанести превентивный удар в случае угрозы атаки Ирана на американские силы в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:10:00+03:00
2026-01-28T21:00:00+03:00
в мире
сша
иран
марко рубио
дональд трамп
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
https://ria.ru/20260128/rubio-2070856429.html
https://ria.ru/20260127/armija-2070572664.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, марко рубио, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, США, Иран, Марко Рубио, Дональд Трамп, Государственный департамент США
США оставляют за собой право на превентивный удар по Ирану, заявил Рубио

Рубио: США вправе нанести превентивный удар в случае угрозы со стороны Ирана

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты могут нанести превентивный удар в случае угрозы атаки Ирана на американские силы в регионе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент всегда оставляет за собой право на превентивный оборонительный вариант действий", — заявил он во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
Вчера, 08:00
Он выразил надежду на то, что до этого не дойдет, но подчеркнул: Вашингтон считает угрозу иранских ударов реальной, поскольку американские военные базы находятся в пределах досягаемости имеющихся у Тегерана вооружений. Поэтому, по его словам, США рассматривают текущую ситуацию как возможность разместить достаточно сил в регионе, чтобы защититься от "возможной угрозы".
Ранее в среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что к Ирану уже направляется армада американских кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Он пригрозил исламской республике еще более разрушительной атакой, чем в июне прошлого года, призвав "не допустить повторения" тех событий.
По данным телеканала Fox News, в понедельник ударная группа во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" вошла в зону ответственности Центрального командования США в Индийском океане. В свою очередь, издание Middle East Eye утверждает, что на этой неделе американцы могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих.
Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио рассказал о силах США на Ближнем Востоке
Вчера, 20:09

Беспорядки в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ЦАХАЛ готовится к возможной атаке США на Иран, пишут СМИ
27 января, 15:42
 
В миреСШАИранМарко РубиоДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала