Рейтинг@Mail.ru
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ssha-2070849201.html
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент - РИА Новости, 28.01.2026
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент
Европе важнее собственная торговля, чем поддержка Украины, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя отказ ЕС вводить пошлины против Индии... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:26:00+03:00
2026-01-28T19:26:00+03:00
в мире
украина
индия
европа
скотт бессент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069094893_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f72ccf65b970a0f9b2da67501cf8aa7.jpg
https://ria.ru/20260128/issledovanie-2070795687.html
украина
индия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069094893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ea5aa7a9dbeb01da7ae7ba569b8b7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, индия, европа, скотт бессент, евросоюз
В мире, Украина, Индия, Европа, Скотт Бессент, Евросоюз
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент

Бессент: собственная торговля для Евросоюза важнее поддержки Украины

© REUTERS / Denis BalibouseСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Европе важнее собственная торговля, чем поддержка Украины, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя отказ ЕС вводить пошлины против Индии за импорт нефти из РФ.
"США ввели санкции или 25-процентные пошлины против Индии за покупку российской нефти, а европейцы отказались к нам присоединиться. Как выяснилось… каждый раз, когда вы слышите, что европейцы говорят о важности украинского народа, помните, что они ставят торговые интересы выше интересов украинского народа", - сообщил Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Глава американского минфина добавил, что торговля для ЕС важнее, чем прекращение конфликта на Украине.
Флаги стран-участниц Европейского союза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Опрос показал, что европейцы думают о вступлении Украины в ЕС
Вчера, 16:09
 
В миреУкраинаИндияЕвропаСкотт БессентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала