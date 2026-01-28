https://ria.ru/20260128/ssha-2070849201.html
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент
Европе важнее собственная торговля, чем поддержка Украины, заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя отказ ЕС вводить пошлины против Индии... РИА Новости, 28.01.2026
Торговля для ЕС важнее поддержки Украины, заявил Бессент
