Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США
Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США
Глава американского минфина Скотт Бессент в среду признался, что не знает, как грозящий стране частичный шатдаун может повлиять на американскую экономику. РИА Новости, 28.01.2026
сша
