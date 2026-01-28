Рейтинг@Mail.ru
Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США
19:17 28.01.2026
Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США
Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США
Глава американского минфина Скотт Бессент в среду признался, что не знает, как грозящий стране частичный шатдаун может повлиять на американскую экономику.
2026-01-28T19:17:00+03:00
2026-01-28T19:18:00+03:00
Бессент не знает, как новый шатдаун повлияет на экономику США

Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент в среду признался, что не знает, как грозящий стране частичный шатдаун может повлиять на американскую экономику.
"Я не знаю, чего ожидать", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос о том, как скажется возможный шатдаун на американской экономике.
Бессент добавил, что отказ демократов в сенате США согласовывать новый бюджет федерального правительства является попыткой помешать американскому президенту Дональду Трампу.
США остаются привержены политике сильного доллара, заявил Бессент
В мире США Скотт Бессент Дональд Трамп
 
 
