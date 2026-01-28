Рейтинг@Mail.ru
США не ставят временных сроков реформ в Венесуэле, заявил Рубио
19:12 28.01.2026 (обновлено: 19:19 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/ssha-2070847205.html
США не ставят временных сроков реформ в Венесуэле, заявил Рубио
США не ставят временных сроков реформ в Венесуэле, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
США не ставят временных сроков реформ в Венесуэле, заявил Рубио
США не ставят временных сроков реформ в Венесуэле после захвата президента страны Николаса Мадуро, но это не может занять вечность, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:12:00+03:00
2026-01-28T19:19:00+03:00
в мире, сша, марко рубио, николас мадуро, венесуэла
В мире, США, Марко Рубио, Николас Мадуро, Венесуэла
США не ставят временных сроков реформ в Венесуэле, заявил Рубио

Рубио: США не ставят временных сроков реформ в Венесуэле

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США не ставят временных сроков реформ в Венесуэле после захвата президента страны Николаса Мадуро, но это не может занять вечность, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я не могу сказать, сколько времени это займет. Но это не может длиться вечно. Это невозможно, но здесь не прошло и четырех недель", - сказал Рубио, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
США не планируют новую операцию в Венесуэле на данном этапе, заявил Рубио
Вчера, 19:11
 
В мире, США, Марко Рубио, Николас Мадуро, Венесуэла
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
