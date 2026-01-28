Рейтинг@Mail.ru
19:09 28.01.2026
Бессент призвал премьера Канады не заниматься показными нравоучениями
Бессент призвал премьера Канады не заниматься показными нравоучениями
Глава американского минфина Скотт Бессент на фоне напряженности США и Канады призвал премьер-министра страны Марка Карни заняться тем, что лучше для канадского... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:09:00+03:00
2026-01-28T19:09:00+03:00
в мире
сша
канада
вашингтон (штат)
скотт бессент
марк карни
сша
канада
вашингтон (штат)
в мире, сша, канада, вашингтон (штат), скотт бессент, марк карни
В мире, США, Канада, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Марк Карни
Бессент призвал премьера Канады не заниматься показными нравоучениями

Бессент призвал Карни не заниматься показными нравоучениями

© REUTERS / Denis BalibouseМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент на фоне напряженности США и Канады призвал премьер-министра страны Марка Карни заняться тем, что лучше для канадского народа, а не показными нравоучениями.
"Я бы просто призвал премьер-министра Карни делать то, что действительно лучше для канадского народа, а не заниматься демонстративным нравоучением", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Бессент также выразил надежду на то, что Вашингтон и Оттава в конечном счете придут к соглашению, но возможно, это будет "не прямой путь".
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Премьер Канады заявил о планах по перевооружению армии
14 апреля 2025, 19:49
 
В миреСШАКанадаВашингтон (штат)Скотт БессентМарк Карни
 
 
