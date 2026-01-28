Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
Рубио: США задействуют механизм Минфина для допуска компаний в Венесуэлу
19:09 28.01.2026
Рубио: США задействуют механизм Минфина для допуска компаний в Венесуэлу
Рубио: США задействуют механизм Минфина для допуска компаний в Венесуэлу - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио: США задействуют механизм Минфина для допуска компаний в Венесуэлу
Соединенные Штаты намерены задействовать механизм лицензий минфина для допуска американских компаний в Венесуэлу и стабилизации обстановки в стране, заявил... РИА Новости, 28.01.2026
в мире, венесуэла, сша, марко рубио
В мире, Венесуэла, США, Марко Рубио
Рубио: США задействуют механизм Минфина для допуска компаний в Венесуэлу

Рубио: США хотят получить лицензии Минфина для допуска компаний в Венесуэлу

© AP Photo / Mandel NganМарко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены задействовать механизм лицензий минфина для допуска американских компаний в Венесуэлу и стабилизации обстановки в стране, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Чтобы стабилизировать ситуацию, нам придется начать предоставлять лицензии OFAC (Управление по контролю за иностранными активами минфина - ред.). Например, если компания хочет изучить возможность ведения какой-либо экономической деятельности в Венесуэле, ей потребуется лицензия министерства финансов, чтобы иметь такую возможность", - сказал Рубио в ходе слушаний в сенате.
Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины
