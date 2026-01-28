https://ria.ru/20260128/ssha-2070846171.html
США ведут переговоры с Венесуэлой по борьбе с наркокартелями, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что впервые за 20 лет Вашингтон ведет серьезные разговоры с властями Венесуэлы по мерам борьбы с наркокартелями в... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
дональд трамп
николас мадуро
