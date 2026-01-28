Рейтинг@Mail.ru
США ведут переговоры с Венесуэлой по борьбе с наркокартелями, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ssha-2070846171.html
США ведут переговоры с Венесуэлой по борьбе с наркокартелями, заявил Рубио
США ведут переговоры с Венесуэлой по борьбе с наркокартелями, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
США ведут переговоры с Венесуэлой по борьбе с наркокартелями, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что впервые за 20 лет Вашингтон ведет серьезные разговоры с властями Венесуэлы по мерам борьбы с наркокартелями в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:06:00+03:00
2026-01-28T19:06:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
марко рубио
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84ca865a46d305a585c9d5ec852b0d5f.jpg
https://ria.ru/20260128/rubio-2070845783.html
https://ria.ru/20260128/rubio-2070845450.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014322617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0492b316190c6e57257dbf4e15249932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), марко рубио, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Дональд Трамп, Николас Мадуро
США ведут переговоры с Венесуэлой по борьбе с наркокартелями, заявил Рубио

Рубио: США ведут серьезные переговоры с Венесуэлой по борьбе с наркокартелями

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что впервые за 20 лет Вашингтон ведет серьезные разговоры с властями Венесуэлы по мерам борьбы с наркокартелями в стране.
«
"Впервые за 20 лет мы ведём серьёзные переговоры с властями Венесуэлы по борьбе с наркотиками и преследованию наркокартелей", - заявил Рубио во время дачи показаний в сенатском комитете по иностранным делам.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Союзники США недостаточно вкладывались в оборону, заявил Рубио
Вчера, 19:02
Ранее в январе президент США Дональд Трамп анонсировал переход к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, заявив, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой.
Американский лидер уже неоднократно анонсировал начало наземных ударов по наркокартелям, подчеркивая, что операция не ограничится Венесуэлой. В декабре Трамп вновь пообещал перейти к действиям на суше, однако на практике дело пока ограничилось лишь массированным ударом по Каракасу 3 января, целью которого, как сообщалось, был захват президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио признался, что интересы США распространяются на весь мир
Вчера, 19:02
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Марко РубиоДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала