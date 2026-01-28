США шантажируют ЕС страхом перед несуществующим врагом, считают в Ливане

БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости. Американская администрация навязывает свою политическую волю европейским странам, угрожая лишить их гарантий безопасности перед внешней угрозой, которую США сами придумали, поделился мнением с РИА Новости ливанский исследователь в области международных отношений Тарек Аббуд.

"Со стороны президента (США Дональда - ред.) Трампа наблюдается явный шантаж европейцев: либо вы соглашаетесь со всем и подчиняетесь всем решениям, принимаемым американцами, либо альянс НАТО будет распущен, и вы окажетесь лицом к лицу перед угрозой - разбирайтесь сами с врагами, которых для вас придумали Соединенные Штаты Америки", - сказал Аббуд.

По мнению ливанского эксперта, Трамп поставил Европу перед настоящим историческим экзаменом и перед реальностью, которую европейцы на протяжении восьми десятилетий старались игнорировать, отрицать или не замечать. Эта реальность заключается в том, что штаты защищали европейцев и превратились в "старшего брата" для Европы, а затем и для Европейского союза и всей западной системы.

"Сегодня Европа живет в состоянии русофобии, считая, что Россия угрожает Европе и ее географии, тогда как именно американцы втянули европейцев в украинский конфликт. Но у европейцев нет решающего и весомого мнения в украинском кризисе, поскольку демократическая администрация и "глубинное государство" в США хотели, чтобы между Россией и Украиной возник кризис", - пояснил Аббуд.

Собеседник агентства отметил, что сегодня финансирование войны в экономическом плане осуществляется за счет Европейского союза, при этом европейская система и ЕС так и не заявили себя как самостоятельную политическую суверенную силу, а всегда вращались на американской орбите и искали защиты у США.