США шантажируют ЕС страхом перед несуществующим врагом, считают в Ливане

БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости. Американская администрация навязывает свою политическую волю европейским странам, угрожая лишить их гарантий безопасности перед внешней угрозой, которую США сами придумали, поделился мнением с РИА Новости ливанский исследователь в области международных отношений Тарек Аббуд.
В среду глава европейской дипломатии Кая Каллас на оборонной конференции Евросоюза заявила, что НАТО необходимо становиться более европейской, поскольку США всё больше сосредотачиваются за пределами Европы. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
"Со стороны президента (США Дональда - ред.) Трампа наблюдается явный шантаж европейцев: либо вы соглашаетесь со всем и подчиняетесь всем решениям, принимаемым американцами, либо альянс НАТО будет распущен, и вы окажетесь лицом к лицу перед угрозой - разбирайтесь сами с врагами, которых для вас придумали Соединенные Штаты Америки", - сказал Аббуд.
По мнению ливанского эксперта, Трамп поставил Европу перед настоящим историческим экзаменом и перед реальностью, которую европейцы на протяжении восьми десятилетий старались игнорировать, отрицать или не замечать. Эта реальность заключается в том, что штаты защищали европейцев и превратились в "старшего брата" для Европы, а затем и для Европейского союза и всей западной системы.
"Сегодня Европа живет в состоянии русофобии, считая, что Россия угрожает Европе и ее географии, тогда как именно американцы втянули европейцев в украинский конфликт. Но у европейцев нет решающего и весомого мнения в украинском кризисе, поскольку демократическая администрация и "глубинное государство" в США хотели, чтобы между Россией и Украиной возник кризис", - пояснил Аббуд.
Собеседник агентства отметил, что сегодня финансирование войны в экономическом плане осуществляется за счет Европейского союза, при этом европейская система и ЕС так и не заявили себя как самостоятельную политическую суверенную силу, а всегда вращались на американской орбите и искали защиты у США.
"Способны ли европейцы создать альянс или оборонную систему, независимую от США, и против кого?", - сказал Аббуд, подчеркнув, что это тот вопрос, на который не хотят отвечать ни европейцы, ни американцы с учетом того, что Россия, которую они постоянно боятся, никому не угрожала.
