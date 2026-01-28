https://ria.ru/20260128/ssha-2070777326.html
В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы
В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы - РИА Новости, 28.01.2026
В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы
Россия надеется, что публикации о планах США по ужесточению блокады Кубы не имеют под собой оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.01.2026
В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы
Захарова: Россия надеется, что США не намерены усиливать блокаду Кубы