В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы - РИА Новости, 28.01.2026
14:50 28.01.2026 (обновлено: 14:52 28.01.2026)
В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы
В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы
россия, сша, куба, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Куба, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД прокомментировали сообщения о планах США усилить блокаду Кубы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия надеется, что публикации о планах США по ужесточению блокады Кубы не имеют под собой оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем надежду, что указанные публикации (о планах США усилить давление на Кубу - ред.) не имеют под собой оснований. Здравый смысл все же должен возобладать и в Вашингтоне", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикации о планах администрации США усилить давление на Кубу вплоть до введения морской блокады.
Россия США Куба Мария Захарова Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
