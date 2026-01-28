Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал информацию об усилении давления США на Кубу
14:45 28.01.2026 (обновлено: 14:52 28.01.2026)
МИД России прокомментировал информацию об усилении давления США на Кубу
МИД России прокомментировал информацию об усилении давления США на Кубу
МИД России прокомментировал информацию об усилении давления США на Кубу
Информация в СМИ о якобы планах США усилить давление на Кубу не может не вызывать глубокую тревогу на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро,... РИА Новости, 28.01.2026
МИД России прокомментировал информацию об усилении давления США на Кубу

МИД РФ: возможное усиление давления США на Кубу вызывает глубокую тревогу

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Информация в СМИ о якобы планах США усилить давление на Кубу не может не вызывать глубокую тревогу на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщили в МИД РФ.
"Подобные "вбросы" не могут не вызывать глубокой тревоги на фоне реализованного США в начале января в нарушение основополагающих норм и принципов международного права силового захвата действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном ведомством.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
США идут на ухищрения, чтобы ужесточить блокаду против Кубы, заявил МИД
