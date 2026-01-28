https://ria.ru/20260128/ssha-2070775973.html
МИД России прокомментировал информацию об усилении давления США на Кубу
Информация в СМИ о якобы планах США усилить давление на Кубу не может не вызывать глубокую тревогу на фоне захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро,... РИА Новости, 28.01.2026
МИД РФ: возможное усиление давления США на Кубу вызывает глубокую тревогу